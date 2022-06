Fachkräftemangel

Der ökologische Wandel geht nur mit einer Stärkung des Handwerks, davon sind Branchenverbände überzeugt. (imago / Rainer Weisflog)

Die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene sei aktuell so wichtig wie noch nie, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Der Neustart der europäischen Wirtschaft nach der Pandemie werde erschwert durch den Krieg in der Ukraine und falle mit einer Transformation der Gesamtwirtschaft zusammen. Diese zeige sich insbesondere im digitalen und ökologischen Wandel. Die Gesellschaften seien aber nur mit starken Handwerksbetrieben und mit qualifizierten Fachkräften in der Lage, ökologische Herausforderungen zu bewältigen. Um das Handwerk zu stärken, müsse unnötiger bürokratischer Aufwand vermieden und die berufliche Bildung verbessert werden. Die drei Verbände vertreten eigenen Angaben zufolge über drei Millionen Handwerks-Betriebe und Unternehmen.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.