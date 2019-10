Die Holocaust-Überlebende Hanni Lévy ist im Alter von 95 Jahren in Paris gestorben.

Das teilte der Filmregiseur Claus Räfle der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. Er würdigte Lévy als herzliche und mutige Person, die viel zur Versöhnung beigetragen habe. Lévys Schicksal war Teil des Räfle-Films "Die Unsichtbaren - Wir wollen leben". Darin geht es um Holocaust-Überlebende, die sich vor den Nazis verstecken konnten. Hanni Lévy überlebte in Berlin, weil sie sich hilfesuchend an eine Kartenabreißerin im Kino gewandt hatte, deren Sohn sie zufällig kannte. "Da hat sie gesagt, Sie kommen zu mir" erzählte Lévy in dem Film.