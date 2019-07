Hannover 96 und sein Hauptgesellschafter Kind haben den Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung für die Übernahme des Fußball-Zweitligisten zurückgezogen.

Grund sei die lange Wartezeit auf ein Urteil, hieß es in einer Pressemitteilung. Eine Entscheidung des zuständigen Gerichts sei in nächster Zeit nicht zu erwarten gewesen. Genauere Gründe sollen später genannt werden.



Kind wollte mit dem Antrag eine Ausnahmegenehmigung erhalten, um trotz der bestehenden sogennannten 50+1-Regelung die Mehrheit der Anteile an der "Hannover 96 Management GmbH" zu übernehmen. Nachdem die Deutsche Fußball Liga (DFL) seinen Antrag zunächst abgelehnt hatte, wandte Kind sich an das Schiedsgerichts der Lizenzligen.



Die nur in Deutschland gültige 50+1-Regel soll den Einfluss externer Investoren im Profifußball begrenzen. Sie stellt sicher, dass Vereine auch dann die Entscheidungsgewalt über ihre Profiabteilungen behalten, wenn sie diese in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert haben.



Kind bleibt nun die Möglichkeit, beim Landgericht oder über die Europäische Kommission für Wettbewerbsrecht zu klagen - dann ginge es allerdings generell um die 50+1-Regel und nicht mehr nur um eine Ausnahmegenehmigung.