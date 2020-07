In Hannover haben Geschäftsleute mit türkischem Migrationshintergrund Briefe mit Hassbotschaften erhalten.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Bedrohung.



Wie der Norddeutsche Rundfunk berichtet, werden die Menschen in den Briefen beschimpft. Wörtlich heiße es darin: "Ihr werdet vernichtet", "haut endlich ab, ihr scheiß Drecks-Kanaken, wir hassen euch". Außerdem sei von einem "schweren Krieg" im Steintorviertel in Hannover die Rede. Es werde angekündigt, Rocker würden bald Moscheen anzünden. Unterzeichnet wurden die Schreiben demnach mit "Die Deutschen".



Einer der Betroffenen, Mehmet Kilic, sagte dem Sender, natürlich mache ihm das Sorgen angesichts von 30 Mitarbeitern und seiner Familie. "Ich lebe seit 26 Jahren in Deutschland, meine Töchter sind hier geboren. Bisher hatten wir solche Probleme in Hannover nicht. Ich hoffe, dass die Polizei uns unterstützt."



Auf Anfrage des NDR distanzierte sich das führende Mitglid der Rockergruppierung "Hells Angels", Frank Hanebuth, von dem Schreiben. In dem Drohbrief wird Hanebuth als Adressat von regelmäßigen "Informationen" genannt. Hanebuths Anwalt teilte demnach mit: "Herr Hanebuth ist seit 37 Jahren am Steintor tätig. Er hat einen guten, auf gegenseitigem Vertrauen beruhenden Kontakt zu allen dort tätigen Geschäftsleuten."