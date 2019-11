Der Grünen-Politiker Onay wird Oberbürgermeister der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover.

Er setzte sich in einer Stichwahl mit 52,9 Prozent der Stimmen gegen den CDU-Bewerber Scholz durch. Onay ist damit der erste Oberbürgermeister mit einem Migrationshintergrund in einer deutschen Landeshauptstadt. Die Vorfahren des 38-Jährigen stammen aus der Türkei. Zudem stellt die SPD nun erstmals nach mehr als 70 Jahren nicht mehr den Amtsinhaber in Hannover.



Auch in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz wurde in einer Stichwahl über den Oberbürgermeister entschieden. Amtsinhaber Ebling von der SPD setzte sich mit 55,2 Prozent der Stimmen, gegen den parteilose Politiker Haase durch.