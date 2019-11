Der Grünen-Politiker Onay wird Oberbürgermeister der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover.

Er setzte sich in einer Stichwahl mit 52,9 Prozent der Stimmen gegen den CDU-Bewerber Scholz durch. Auch in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz wurde in einer Stichwahl über den Oberbürgermeister entschieden. Auf Amtsinhaber Ebling von der SPD entfielen 55,2 Prozent der Stimmen. Sein Konkurrent, der parteilose Politiker Haase, war unter anderem von der CDU unterstützt worden.