In der Region Hannover können heute Stadtbahnen und Busse kostenlos genutzt werden.

Die Bürger sollen damit am meist staureichen Samstag vor dem ersten Advent dazu motiviert werden, auf die Nutzung ihres Autos zu verzichten. Die Aktion kostet etwa 600.000 Euro. Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund sprach von einem falschen Signal. Den Menschen werde vorgegaukelt, dass kostenfreier Nahverkehr einfach umsetzbar sei. Dem sei aber nicht so.



Die Städte Münster und Karlsruhe bieten an allen vier Adventssamstagen die kostenlose Nutzung von Bussen und Bahnen an.