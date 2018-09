In Hannover endet heute der viertägige Bundeskongress Musikunterricht.

Rund 1.500 Lehrer, Wissenschaftler und Behördenvertreter beraten über die Situation der musikalischen Schulbildung. Der Präsident des Bundesverbands Musikunterricht, Nimczik, beklagte einen strukturellen Musiklehrermangel und forderte Schulleiterinnen und Schulleiter auf, mehr dagegen zu tun. Sie müssten immer wieder Stellen beantragen, um die Bedeutung von Musikunterricht hervorzuheben, sagte er im Deutschlandfunk. Zudem seien Förderprogramme und Anreize für Pädagogen nötig, die sich zu Musiklehrern weiterbilden wollten.



Der Experte für interkulturelle Musikpädagogik an der Hochschule für Musik Freiburg, Thade Buchborn, forderte ebenfalls im DLF, die Lehrerausbildung müsse sich verändern. Man erreiche viele Musikkulturen in Deutschland nicht, sagte er. Als Beispiel verwies Buchborn auf die türkische Langhalslaute Saz. Wer Saz spielen könne, könne nicht Musiklehrer werden, weshalb diese Musikkultur in der Ausbildung und in den Schulen nicht weitertransportiert werde. Buchborn forderte zudem, neben dem Bereich Weltmusik auch die aktuelle Popmusik stärker einzubeziehen. Ein erfolgreicher DJ werde es ebenfalls schwer haben, in Deutschland Musiklehrer zu werden, führte Buchborn aus.



Jürgen Oberschmidt von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg wies darauf hin, dass es bei ihm im Haus durchaus möglich wäre, Saz zu studieren. Es gebe jedoch keine entsprechenden Studenten, die den Beruf Musiklehrer ergreifen wollten. Da gebe es eine Schwelle für bestimmte Schichten, die erst gar nicht an ein Lehramtsstudium denken würden, fügte Oberschmidt hinzu. Auch er betonte allerdings, Musikunterricht und Musikstudium müssten barrierefrei und allen zugänglich sein, die mit einer gewissen Qualität Instrumente spielen könnten. Man dürfe keinen bestimmten Kanon an Instrumenten festlegen und etwa sagen, jemand muss Geige, Klavier, Querflöte oder ein anderes klassisches Orchesterinstrument spielen, sonst können er nicht Musiklehrer werden. Da müssten sich die Institute mehr öffnen.



Derzeit fallen laut Deutschem Musikrat rund 80 Prozent des Musikunterrichts an Grundschulen aus.