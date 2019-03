Kranken- und Altenpfleger aus dem Ausland stoßen in Deutschland laut einer Umfrage wegen Missverständnissen häufig auf Probleme.

Das berichtet die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung auf Grundlage von fast 60 Gesprächen mit Pflegekräften und Experten. Es hätten sich erhebliche Differenzen bei Ausbildung, beruflichem Selbstverständnis und gewohnter Arbeitsorganisation offenbart. So werden Fachkräfte in vielen Herkunftsländern den Angaben zufolge an Hochschulen ausgebildet. Für sie sei es nicht üblich, Patienten beim Essen und der Körperpflege zu helfen. Zudem übernähmen die Fachkräfte in ihren Heimatstaaten oft Verwaltungs- und Behandlungsaufgaben, die in Deutschland Medizinern vorbehalten seien.



Der Studie zufolge kommt es dadurch zu Konflikten mit hierzulande ausgebildeten Pflegerinnen und Pflegern. In einigen Kliniken gebe es sogar zwei zerstrittene Lager. Die Hans-Böckler-Stiftung mahnte von den Einrichtungen mehr Einsatz für eine erfolgreiche Integration an.