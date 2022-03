Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) (pa/Flashpic)

Der unterlegene Spitzenkandidat der CDU, Ministerpräsident Hans, sprach von einem bitteren Tag. Er bekräftigte, dass er persönliche Konsequenzen ziehen werde. Welche das sein werden, berate man nun in den Parteigremien, sagte Hans. - Die CDU hat mehr als zwei Jahrzehnte lang den Ministerpräsidenten im Saarland gestellt.

Der CDU-Bundesvorsitzende Merz zeigte sich ebenfalls enttäuscht vom Ergebnis seiner Partei, die auf 28,5 Prozent kam und damit einen Verlust von mehr als 12 Punkten verbuchte. Merz betonte, das sei kein Vorzeichen für die anstehenden Wahlen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. In diese Landtagswahlen gehe man mit Zuversicht.

Die SPD, der bisherige Koalitionspartner der CDU im Saarland, konnte fast 14 Punkte gewinnen und kommt auf 43,5 Prozent. Spitzenkandidatin Rehlinger kündigte eine Alleinregierung an. - Außer SPD und CDU ist nur noch die AfD im neuen Landtag vertreten, sie erhielt 5,7 Prozent.

