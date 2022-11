Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger ist gestorben. (picture alliance / dpa / Andreas Gebert)

Er starb gestern im Alter von 93 Jahren in München, wie der Suhrkamp Verlag unter Berufung auf die Familie mitteilte. Der Lyriker, Essayist, Biograph, Herausgeber und Übersetzer zählte zu den bedeutendsten Intellektuellen in Deutschland und prägte die deutsche Nachkriegsliteratur wesentlich. Über seine Zeit in der "Außerparlamentarischen Opposition" der 1960er Jahre berichtete er in seinem Buch "Tumult". Zu seinen bekanntesten Werken zählen auch der Gedichtband "Verteidigung der Wölfe" und die Zeitschrift "Kursbuch". Enzensberger schrieb zudem Dramen wie das Stück "Die Tochter der Luft". Er erhielt für sein Werk zahlreiche Auszeichnungen, darunter bereits 1963 den Georg-Büchner-Preis.

Kulturstaatsministerin Roth würdigte Enzensberger als einen Solitär unter Deutschlands Dichtern und Denkern. Er hinterlasse ein überwältigendes Lebenswerk, erklärte die Grünen-Politikerin

