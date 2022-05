Kabarettist & Liedermacher

Er starb im Alter von 85 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit, wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Scheiber feierte mit Songs wie "Ich mag so gern am Fließband stehn", seiner Sendereihe "scheibnerweise" (ab 1979 im Ersten) oder auch den NDR-Politsatiren "Walther und Willy" (2001-2006) bundesweit Erfolge.

Seine wohl größte Zeit erlebte Scheibner in der "Hamburger Schule" in den 1970er Jahren. Das Titellied seines Albums "Achterndiek" wurde zum Hit der Anti-Atomkraft-Bewegung.

Immer wieder stand der Künstler allerdings selbst in der Kritik. So verglich Scheibner 1985 in der "NDR-Talkshow" Soldaten mit Mördern. Daraufhin wurde "scheibnerweise" für längere Zeit abgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.