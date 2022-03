Komponist Hans Zimmer während eines Live-Konzerts in Budapest (picture alliance / dpa / Janos Marjai)

Das gab die US-Filmakademie in der Nacht bekannt. Der 64-Jährige erhielt die Auszeichnung für seine Kompositionen im Science-Fiction-Epos "Dune". Zimmer hatte den Filmmusik-Oscar zuletzt im Jahr 1995 erhalten, damals für den Disney-Zeichentrickfilm "Der König der Löwen".

Dagegen erfüllten sich die Oscar-Hoffnungen der deutsch-schweizerischen Regisseurin Maria Brendle nicht. Sie war in der Sparte Kurzfilm nomniniert gewesen. Ihre 38-minütige Produktion "Ala Kachuu - Take and Run" thematisiert Verschleppung und Zwangsverheiratung.

