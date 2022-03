Komponist Hans Zimmer während eines Live-Konzerts in Budapest (picture alliance / dpa / Janos Marjai)

Das gab die US-Filmakademie in der Nacht bekannt. Der 64-Jährige erhielt die Auszeichnung für seine Kompositionen im Science-Fiction-Epos "Dune". Zimmer hatte den Filmmusik-Oscar zuletzt im Jahr 1995 erhalten, damals für den Disney-Zeichentrickfilm "Der König der Löwen". Ebenfalls für "Dune" ausgezeichnet wurde der deutsche Spezialeffektkünstler Gerd Nefzer in der Kategorie Visuelle Effekte. Für ihn ist es ebenfalls der zweite Oscar nach seiner ersten Auszeichnung im Jahr 2018 für sein Mitwirken an "Blade Runner 2049".

Dagegen erfüllten sich die Oscar-Hoffnungen der deutsch-schweizerischen Regisseurin Maria Brendle nicht. Sie war in der Sparte Kurzfilm nominiert gewesen. Ihre 38-minütige Produktion "Ala Kachuu - Take and Run" thematisiert Verschleppung und Zwangsverheiratung.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.