Rassistische Beleidigung

Der Klub habe sich in einem persönlichen Telefonat bei dem Angreifer und schriftlich beim FCK gemeldet, hieß es in einer Mitteilung . Einen gegnerischen Spieler verbal anzugreifen und persönlich zu beleidigen, sei nicht nur respektlos und inakzeptabel, sondern auch dem Verein unwürdig. Ein solches Verhalten werde Konsequenzen haben. Der Verein befinde sich "bereits im Prozesse der Aufarbeitung und wird zu dem Vorfall am Montag auch noch einmal in den Dialog mit seinen Fanvertretern gehen", ergänzte der Verein.