Nationaltrainer Hansi Flick macht weiter (Archivbild). (Attila KISBENEDEK / AFP)

Zuvor war ein Treffen von Fußball-Spitzenfunktionären zur Analyse des Scheiterns in Katar zu Ende gegangen. Ursprünglich sollte auch Oliver Bierhoff an dem Treffen teilnehmen. Der Vertrag mit dem DFB-Geschäftsführer wurde allerdings bereits am Montag aufgelöst.

Die deutsche Nationalmannschaft war in Katar erneut in einer WM-Gruppenphase ausgeschieden. Flick sagte daraufhin, er wolle weitermachen.

