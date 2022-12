Nationaltrainer Hansi Flick macht weiter (Archivbild). (Attila KISBENEDEK / AFP)

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, soll Flick die Nationalmannschaft trotz des Ausscheidens in der Vorrunde bei der WM in Katar zur Heim-Europameisterschaft 2024 führen. Flick teilte mit, man könne viel mehr erreichen, als man in Katar gezeigt habe. Daraus werde man eine Lehre ziehen. Zuvor war ein Treffen von Fußball-Spitzenfunktionären zur Analyse des Scheiterns bei der WM zu Ende gegangen.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.