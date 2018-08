Die größte deutsche Container-Reederei Hapag-Lloyd will offensichtlich wichtige Routen von Bremerhaven nach Hamburg verlagern.

Wie der Deutschlandfunk von Insidern erfuhr, plant das Unternehmen vier von fünf Transatlantik-Linien künftig in Hamburg umzuschlagen. Die Pläne sollen wohl ab Herbst umgesetzt werden. Hapag-Lloyd ist an einem Containerterminal zu gut 25 Prozent beteiligt. Ein Unternehmenssprecher sagte, die Entscheidung sei noch nicht endgültig gefallen. Durch die Verlagerung würde Bremerhaven etwa zehn Prozent des Container-Umschlages verlieren. Der Bremer Senator für Wirtschaft und Häfen, Günthner, bezeichnete den Schritt als äußerst bedauerlich für Bremerhaven. Der Hafen in Bremerhaven sei dennoch hoch leistungsfähig und sei in den vergangenen Jahren ausgesprochen erfolgreich gewesen. Deshalb gebe es weiterhin Grund zu Optimismus.