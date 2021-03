In England hat die schrittweise Lockerung des monatlelangen Lockdowns begonnen.

Mit dem heutigen "Happy Monday", wie die Zeitungen titelten, sind alle Ausgangsbeschränkungen aufgehoben. Im Freien dürfen sich die Menschen nun in Gruppen von bis zu sechs Personen treffen. Auch Breitensport ist wieder erlaubt. Ab dem 12. April sollen dann auch die Pubs ihre Terrassen öffnen und nicht lebensnotwendige Geschäfte wie Friseure wieder Kunden empfangen dürfen. Wales hatte seine Maßnahmen bereits am Samstag gelockert und die Reisebeschränkungen aufgehoben.



Die Regierung von Premierminister Johnson hält trotz der Warnungen vor einer dritten Infektionswelle an dem stufenweisen Öffnungsplan fest und verweist dabei auf die fortgeschrittene Impfkampagne. Bislang haben mehr als 30 Millionen Briten mindestens eine Impfdosis erhalten.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.