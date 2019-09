Mit einem Staatsakt hat Simbabwe Abschied von seinem langjährigem Machthaber Mugabe genommen.

An der Trauerfeier im Stadion der Hauptstadt Harare nahmen gestern unter anderem Südafrikas Präsident Ramaphosa und Kenias Staatschef Kenyatta teil. Mugabe wurde als Held und Freiheitskämpfer gewürdigt, sein umstrittenes Vermächtnis wurde dagegen komplett ausgespart. Er war am 6. September im Alter von 95 Jahren bei einem Krankenhausaufenthalt in Singapur gestorben. In den vergangenen Tagen hatte es Streit über die letzte Ruhestätte gegeben. Mugabes Familie wollte, dass er gemäß seinem Wunsch im Heimatdorf beigesetzt wird. Die Regierung in Harare bestand auf der Begräbnisstätte für Nationalhelden.