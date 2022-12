Hohe Corona-Zahlen

Zahlreiche Städte in China erlauben den Infizierten ohne oder mit nur milden Symptomen die Rückkehr an den Arbeitsplatz. (Uncredited / kyodo / dpa / Uncredited)

Hardt verwies in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auf "explodierende Covid-Zahlen" in China. Der CDU-Politiker machte dafür eine verfehlte Politik der chinesischen Regierung verantwortlich, die die ganze Welt mit einer neuen Infektionswelle bedrohe. "Erst wenn wir sicher sind, dass aus China keine neue, gefährliche Mutation droht, sollten wir die Flugverbindungen wieder aufnehmen", forderte Hardt. Deutschland dürfen den "Fehler" von vor drei Jahren nicht wiederholen. Zu Beginn der Sars-Cov2-Pandemie war der Flugverkehr von und nach China zunächst aufrechterhalten worden.

In China sind die Infektionszahlen nach dem Ende der Null-Covid-Politik rasant gestiegen. Offizielle Zahlen liegen nicht vor, nach Schätzungen sollen sich aber allein in Schanghai mehr als fünf Millionen Menschen angesteckt haben. Die Weltgesundheitsorganisation äußerte sich am Mittwoch "sehr besorgt".

