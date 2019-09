Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, hat an die USA appelliert, den Abzug ihrer Soldaten aus Afghanistan zurückzustellen.

Es wäre gut, wenn US-Präsident Trump diese Pläne angesichts der gescheiterten Friedensverhandlungen mit den Taliban zeitlich vertage, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Das bedeute nicht, dass er sie aufgeben müsse, aber er sollte keinen Zeitraum mehr dafür nennen. Hardt erläuterte, der Zeitdruck der amerikanischen Seite sei auch eines der Probleme beim Friedensprozess gewesen. Trump habe unbedingt ein Ergebnis vor den nächsten US-Wahlen erreichen wollen. Das hätten auch die Taliban gewusst, die damit - was die Zeitschiene angehe - am längeren Hebel gesessen hätten. Problematisch sei auch gewesen, dass die afghanische Regierung weitgehend unbeteiligt gewesen sei. Hardt betonte, man müsse nun einen neuen Anlauf für die Verhandlungen mit den Taliban nehmen, dazu gebe es keine Alternative.



Am Wochenende hatte Trump die Friedensgespräche nach einem Anschlag in Kabul abgesagt. Als Reaktion darauf kündigten die Islamisten neue Gewalttaten an.