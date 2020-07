Der CDU-Außenpolitiker Hardt hat davor gewarnt, bei der US-Präsidentenwahl vorschnell von einer Niederlage des Amtsinhabers Trump auszugehen.

Vor vier Jahren um diese Zeit hätten die gleichen Experten gesagt, dass Trump gegen Hillary Clinton keine Chance habe, sagte Hardt der "Saarbrücker Zeitung". Deshalb sollte man aus seiner Sicht bei solchen Prognosen sehr vorsichtig sein. Zudem würden Wahlen in den USA zuallererst mit der Mobilisierung der jeweils eigenen Anhänger gewonnen, betonte Hardt. Sollten diesmal auch bei Trumps designiertem Herausforderer Biden wie damals viele potenzielle Wähler der Demokraten zuhause bleiben, werde es ein enges Rennen geben. Entscheidend sein könne zudem das Bild, das die Kandidaten erst noch bei den anstehenden TV-Duellen abgeben.



Biden liegt derzeit in Umfragen vor Trump. Die Präsidentschaftswahl findet am 3. November statt.