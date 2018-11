Bundesverkehrsminister Scheuer und die deutschen Autohersteller haben in Verhandlungen über Hardware-Nachrüstungen älterer Diesel-Fahrzeuge einen Kompromiss gefunden.

Wie der CSU-Politiker nach einem Spitzentreffen in Berlin mitteilte, haben die Konzerne zugesagt, Besitzer älterer Dieselautos mit zusätzlich bis zu 3.000 Euro pro Fahrzeug zu unterstützen. Dies gelte für die 15 Städte in Deutschland, in denen Schadstoff-Grenzwerte besonders stark überschritten würden. Die Maßnahmen sollen für Kunden gelten, die nicht die Umtauschprämien der Autobauer nutzen.



Volkswagen und Daimler sind nach Angaben Scheuers auch bereit, sich an Umbauten direkt am Motor zu beteiligen. BMW lehnt das ab.