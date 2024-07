US-Wahlkampf

Die designierte Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, die derzeitige Vizepräsidentin Kamala Harris (Imago/ Abacapress)

Wie die US-Nachrichtenagentur AP sowie der Fernsehsender CNN unter Berufung auf Umfragen unter den 4.000 Delegierten des Nominierungsparteitags der Demokraten berichten, haben sich rund 2.000 von ihnen bereits für Harris ausgesprochen und damit bereits mehr als die notwendige einfache Mehrheit für eine Präsidentschaftskandidatur. Die Zählung beruht unter anderem auf öffentliche Unterstützungsbekundungen sowie auf Gesprächen mit Delegierten.

US-Präsident Biden rief die Demokratische Partei zur vollen Unterstützung seiner Stellvertreterin Harris im bevorstehenden Wahlkampf auf. Sie sei die Beste für diese Aufgabe, sagte der an Covid-19 erkrankte und per Telefon zugeschaltete Biden, während Harris das Wahlkampf-Hauptquartier besuchte. Derweil gab ihr Team bekannt, innerhalb von 24 Stunden seien Spenden von 81 Millionen US-Dollar zusammengekommen. Das sei die höchste Summe dieser Art in solch einer Zeitspanne.

Unterstützung für Harris signalisierten sowohl der linke Parteiflügel mit der Abgeordneten Ocasio-Cortez als auch die einflussreiche Gouverneurin von Michigan, Whitmer. Die frühere Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, sprach sich ebenfalls für die 59-Jährige aus.

Parteiführung strebt Geschlossenheit an

Derweil treiben die Demokraten nach dem Verzicht von Amtshinhaber Biden den Nominierung-Prozess für ihre Präsidentschaftskandidatur voran. Der Vorsitzende des Nationalkomitees der Partei, Harrison, erklärte, man strebe ein offenes und faires Verfahren an. So sei vom 1. bis zum 5. August ein virtuelles Votum geplant. Um sich für eine Teilnahme zu qualifizieren, müssten Bewerber die Unterstützung von mindestens 300 der ingesamt knapp 4.000 Parteitags-Deligierten nachweisen. Derzeit hat Harris keinen parteiinternen Mitbewerber.

Sollte es dennoch mehrere Kandidaten geben, sind mehrere virtuelle Abstimmungs-Runden möglich. Mit dem beschleunigten Verfahren strebt die Führung eine Geschlossenheit für den eigentlichen Nominierungs-Parteitag an, der vom 19. bis 22. August in Chicago stattfindet. Beobachter gehen davon aus, dass damit auch Fristen etwa auf Ebene einzelner Bundesstaaten eingehalten werden sollen, um sich gegen etwaige Anfechtungen zu wappnen.

Politikwissenschaftler: "Harris hat noch steilen Weg vor sich"

Harris hatte bereits ihre Vision für eine mögliche Präsidentschaft skizziert. Zu den zentralen Punkten ihres Programms gehöre der Wiederaufbau der amerikanischen Mittelschicht, erklärte die Politikerin. Zudem forderte sie Gesetze zum Schutz des Rechts auf Abtreibung sowie ein Verbot von Sturmgewehren. Es müsse für mehr Sicherheit gesorgt werden, betonte Harris.

