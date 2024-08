Chicago

Harris warnt vor der künftigen Macht eines US-Präsidenten Trump

Auf dem Nominierungsparteitag der Demokratischen Partei in den USA will Präsidentschaftskandidatin Harris in wenigen Minuten ihre Rede halten. Laut vorab verbreiteten Auszügen wird sie dabei vor der Macht ihres Gegenkandidaten Trump warnen, sollte der die Wahl am 5. November gewinnen.