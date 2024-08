US-Wahlkampf

Die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, Kamala Harris (Julia Nikhinson / AP / dpa / Julia Nikhinson)

In einer übers Netz verbreiteten Mitteilung hieß es, dabei handele es sich um einen feierlichen Ort zu Ehren der für die Nation Gefallenen. Der ehemalige Präsident aber habe den heiligen Boden aus rein politischen Gründen missachtet. Trump hatte kürzlich in Arlington an einer Kranzniederlegung zu Ehren von in Afghanistan getöteten Soldaten teilgenommen. Entgegen der Regeln besuchte er einen weiteren Abschnitt und ließ dort ein Video für seine Wahlkampagne aufnehmen. Dabei stieß sein Team eine Friedhofsangestellte beiseite, die auf die Einhaltung der Regeln pochte.

Die Armee stellte sich hinter die Angestellte und bescheinigte ihr ein professionelles Verhalten.

