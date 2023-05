Filmfestival

Ehrenpalme in Cannes für US-Schauspieler Harrison Ford. (dpa / AP / Daniel Cole)

Die Organisatoren von Cannes hatten bereits im Vorfeld angekündigt, Ford eine "außergewöhnliche Ehrung" zuteil werden zu lassen. Der 80-Jährige hat in seiner jahrzehntelangen Karriere mehrere Rollen verkörpert, die in die Filmgeschichte eingegangen sind: von Han Solo in der "Krieg der Sterne"-Saga über "Blade Runner" bis zum Archäologen Indiana Jones, der im Jahr 1981 in Steven Spielbergs "Jäger des verlorenen Schatzes" seinen ersten Auftritt auf der Leinwand hatte.

Bei der Eröffnungsfeier des diesjährigen Festivals von Cannes hatte am Dienstag bereits der 78-jährige Michael Douglas eine Ehrenpalme erhalten. Im vergangenen Jahr war der US-Schauspieler Tom Cruise vor der Aufführung des Films "Top Gun: Maverick" überraschend mit der Ehrung bedacht worden.