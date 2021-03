Queen Elisabeth II. hat sich nach den von Prinz Harry und Herzogin Meghan erhobenen Rassismus-Vorwürfen mit einem Statement zu Wort gemeldet.

In einer vom Buckingham Palast veröffentlichten Mitteilung der 94-Jährigen heißt es, obwohl sich die Erinnerung an die Vorfälle teilweise unterscheide, würden die Rassismus-Vorwürfe ernst genommen und von der Familie privat aufgearbeitet. Die angesprochenen Themen seien besorgniserregend. Zuvor hatten sich führende Royals einem Bericht der BBC zufolge zu Krisensitzungen getroffen.



Am Montag war ein Interview mit dem Paar im US-Fernsehsender CBS ausgestrahlt worden. Darin hatte Meghan von Suizid-Gedanken gesprochen. Dem Königshaus warf das Paar Rufmord und Rassismus vor.

