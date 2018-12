EU-Handelskommissarin Malmström erwartet chaotische Zustände, wenn Großbritannien ohne ein Austrittsabkommen die EU verlässt.

Der zollfreie Warenverkehr würde abrupt unterbrochen werden, sagte die Schwedin in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem im Hafen von Dover werde es wegen der Grenzkontrollen chaotische Verhältnisse geben.



Dover ist einer der Hauptumschlagsorte Großbritanniens für den Warenhandel mit dem europäischen Festland. Vorsorglich hat die Regierung in London deshalb zusätzliche Fährschiffe gebucht, die andere Häfen in Südengland wie Portsmouth, Poole oder Plymouth anlaufen können. Damit solle die Versorgung des Landes gesichert werden, wenn der LKW-Verkehr wegen der neuen Grenzkontrollen ins Stocken gerate, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums. Derzeit bringen täglich etwa 16.000 Lastwagen Güter von Calais nach Dover.