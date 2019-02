Im Falle eines ungeregelten Austritts Großbritanniens aus der EU sind Ökonomen zufolge etwa 100.000 Arbeitsplätze in Deutschland in Gefahr.

Eine Untersuchung des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung habe ergeben, dass vor allem an den Automobilstandorten Beschäftigungsverluste zu befürchten seien, berichtet die Zeitung "Welt am Sonntag". Besonders harte Einschnitte erwarten die Experten in Wolfsburg und Dingolfing, wo Volkswagen beziehungsweise BMW zusammen mit Kfz-Zulieferen die größten Arbeitgeber seien. Genannt wurden außerdem der Landkreis Böblingen und der Märkische Kreis.