FDP-Generalsekretär Volker Wissing wirft Kanzlerin Merkel vor, sich in der Corona-Pandemie zu einseitig beraten zu lassen.

Hintergrund ist, dass die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen vor der heutigen Videoschalte die Einschätzung eines Expertenkreises gehört hatten. Bei "Bild Live" kritisierte Wissing, dass die Bundeskanzlerin diese Gruppe selbst ausgewählt habe. Es gebe neben den Geladenen aber auch andere, die eine fachliche Expertise hätten und ihre Meinung äußerten, betonte der FDP-Politiker. Es gebe keineswegs eine wissenschaftliche Einheit. Wissing forderte, Alternativen zu den jetzigen Strategien zu evaluieren.



Wie Dlf-Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth erläutert, kann man die Wissenschaftler in Deutschland grob in zwei Lager einteilen: Die einen plädierten vor allem für einen konsequenten Schutz der Risikogruppen, etwa in Alten- und Pflegeheimen, bei gleichzeitigen Lockerungen der Maßnahmen zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler. Die anderen forderten, die Infektionszahlen insgesamt zu drücken, da auch viele Jüngere zu Risikogruppen zählten.

Sorge vor Mutationen

Nach Angaben unseres Hauptstadt-Korrespondenten Stephan Detjen warnten die befragten Experten die Vertreter von Bund und Ländern vor allem vor den neuen Varianten des Coronavirus. Detjen sagte im Deutschlandfunk, bei dem Treffen sei noch einmal "massiv" die Sorge zum Ausdruck gebracht worden, dass die Pandemie außer Kontrolle geraten könnte.



Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtet, warnten etwa die Braunschweiger Virologin Melanie Brinkmann sowie der Helmholtz-Infektionsforscher Michael Meyer-Hermann davor, dass sich diese neuartigen Virus-Varianten auch in Deutschland rasant ausbreiten könnten. Deshalb müssten die Infektionszahlen mit harten Maßnahmen schnell nach unten gedrückt werden.



Meyer-Hermann hatte gerade erst im Deutschlandfunk einen Inzidenzwert von Null als sinvolles Ziel in der Pandemie genannt. Er argumentiert, auf diese Weise könne die Motivation der Bevölkerung wieder erhöht werden, sich an die Maßnahmen zu halten.

Forderung nach "scharfem Lockdown"

Bei dem Gespräch der Kanzlerin und der Regierungschefs der Länder mit den Experten betonte Rolf Apweiler, Direktor des European Bioinformatics Institute Cambridge, dass die in Großbritannien festgestellte Virus-Variante für sechs bis achtmal mehr Corona-Fälle im Monat sorge als das herkömmliche Virus. Er forderte deshalb einen "scharfen Lockdown", schnelles Impfen und breite Gensequenzierung zur Erkennung der Virus-Varianten, um die Infektionszahlen zügig zu senken. Wenn jedoch der politische Wille fehle, würden auch die besten Teststrategien nichts bringen, warnte der Wissenschaftler.

Angst vor Ausbreitung auch hierzulande

Auch der Mobilitätsforscher Kai Nagel von der TU Berlin befürchtet, dass sich die hochansteckende Coronavirus-Mutation B117 zunehmend in Deutschland ausbreitet. Er hat dem Bericht zufolge verschiedene Modelle vorgestellt, welche Auswirkungen mögliche Lockerungen der Schutzmaßnahmen haben könnten. Sein Fazit: Wenn man Schulen öffnen wolle, müssten andere Aktivitäten weiter stark beschränkt bleiben, damit der sogenannte R-Wert insgesamt nicht über eins steige. Der R-Wert gibt an, wie viele Personen ein Infizierter rechnerisch ansteckt.



Der Experte hält demnach eine strikte Einschränkung aushäusiger Aktivitäten, eine Ausgangssperre am Abend sowie FFP2-Maskenpflicht am Arbeitsplatz für sinnvoll. Wenn man Schulen öffne, sollten die Klassen halbiert werden und alle Kinder FFP2-Masken tragen.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.