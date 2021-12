Droht doch noch der Lockdown? Zunächst kommen weitere Einschränkungen. (imago images/IPA Photo)

Bund und Länder haben gestern deutlichere Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens beschlossen. Das gilt nach Angaben von Bundeskanzler Scholz auch Geimpfte und Genesene. Demnach sollen spätestens ab dem 28. Dezember Treffen nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt sein. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon ausgenommen.

Die schon schärferen Vorgaben für Ungeimpfte bleiben bestehen. Überregionale Großveranstaltungen dürfen nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Dazu zählen die Spiele der Fußball-Bundesliga. Clubs und Diskotheken müssen schließen. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern zu Silvester ist auch in diesem Jahr untersagt. Am 7. Januar will sich Bundeskanzler Scholz erneut mit den Länderchefs treffen.

"Keine roten Linien"

Bundesgesundheitsminister Lauterbach schließt nicht aus, dass doch noch über einen Corona-Lockdown gesprochen werden muss. Wenn sich die Fallzahlen tatsächlich so entwickelten, dass auch über einen harten Lockdown diskutiert werden müsse, dann gebe es da keine roten Linien, sagte der SPD-Politiker gestern Abend im ARD-Fernsehen. An diesem Punkt sei man aber noch nicht. Lauterbach äußerte sich überzeugt, dass die von Bund und Ländern vereinbarten Maßnahmen Wirkung zeigen werden.

Der Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen sagte im Deutschlandfunk , die Beschlüsse seien zwar ein Schritt in die richtige Richtung. Er sei jedoch skeptisch, ob die Maßnahmen genügten, um die von der Omikron-Variante ausgehende Gefahr unter Kontrolle zu bringen. Deshalb müsse man die Omikron-Fallzahlen auch über die Feiertage genau im Auge behalten. Dahmen betonte, der Bundestag müsse jederzeit in der Lage sein, zu einer Sondersitzung zusammenzukommen, um gegebenenfalls sofort einen Lockdown verhängen zu können.

Linke: Maßnahmen kommen zu spät

Kritik kam von der Opposition im Bundestag. Linksfraktionschef Bartsch nannte es irritierend, dass die Maßnahmen erst ab dem 28. Dezember und nicht schon vor Weihnachten verschärft würden. Der CSU-Gesundheitspolitiker Pilsinger bezeichnete die Beschlüsse als nicht ausreichend. Nötig sei ein scharfer Lockdown wie in den Niederlanden. Die AfD-Fraktionsvorsitzenden Weidel und Chrupalla sprachen von willkürlichen und widersprüchlichen Schritten, mit denen die Bevölkerung in Panik versetzt werde.

Auch die Landesregierungen von Baden-Württemberg und Sachsen halten die neuen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern für unzureichend. In einer Protokollerklärung zu den Beratungen heißt es, die Beschlüsse gewährleisteten keine ausreichende Handlungsfähigkeit, um schnell auf eine sich zuspitzende Lage reagieren zu können.

Mecklenburg-Vorpommern startet früher

Beide Länder forderten Bundesregierung und Bundestag auf, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit wieder der volle Maßnahmenkatalog des Paragrafen 28a des Infektionsschutzgesetzes zur Verfügung stehe. Baden-Württemberg nannte es zudem erforderlich, erneut die epidemische Lage von nationaler Tragweite festzustellen.

Mecklenburg-Vorpommern will die vereinbarten Kontaktbeschränkungen bereits am 24. Dezember einführen und damit vier Tage früher als vorgeschlagen. Hintergrund ist offenbar, dass die für Covid-Patienten vorgesehenen Intensivbetten schon jetzt weitgehend ausgelastet sind.

