Sanktionen auf Hartz-IV-Leistungen haben zum Ende des vergangenen Jahres zehntausende Kinder und Jugendliche betroffen.

Wie aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Links-Fraktion hervorgeht, lebten im Dezember 2018 knapp 80.000 Minderjährige in Haushalten, in denen mindestens ein Erwachsener sanktioniert worden war. Weiter hieß es, insgesamt knapp 5.300 Kinder und Jugendliche gehörten Familien an, in denen ein Erwachsener kein Arbeitslosengeld II erhalten habe. Diese Zahl bewege sich etwa auf dem Niveau der Vorjahre.