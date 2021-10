SPD-Generalsekretär Klingbeil hat sich dafür ausgesprochen, im Rahmen der geplanten Umgestaltung von Hartz IV die Sanktionen für Leistungsempfänger zu lockern.

Klingbeil sagte der Funke-Mediengruppe, zwar hätten Bezieher staatlicher Leistungen eine Verantwortung. Doch gebe es Sanktionen, mit denen auch das Bundesverfassungsgericht nicht einverstanden sei. So könne es nicht sein, dass ein junger Mensch seine Wohnung verliere, wenn er einmal zu spät zum Amt komme. Der Generalsekretär verwies darauf, dass es bei der Einführung von Hartz IV fünf Millionen Arbeitslose in Deutschland gegeben habe. Damals habe der Aspekt im Vordergrund gestanden, den Druck zu erhöhen. Heute müsse der Fokus hingegen mehr auf Qualifikation und Weiterbildung liegen.



SPD, Grüne und FDP wollen bei ihren Koalitionsverhandlungen auch eine Umwandlung von Hartz Vier in ein sogenanntes "Bürgergeld" vereinbaren. Dieses soll laut Sondierungspapier "die Würde des und der Einzelnen achten und sie zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen".

Diese Nachricht wurde am 22.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.