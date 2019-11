Das Bundesverfassungsgericht verkündet heute sein Urteil zu Leistungskürzungen für Hartz-IV-Empfänger.

Dabei geht es um Sanktionen für den Fall, dass Jobangebote ausgeschlagen und Fördermaßnahmen abgelehnt werden. In diesem Fall kann die Zahlung der Hartz-IV-Sätze für drei Monate, im Extremfall sogar komplett gestrichen werden.



Das Sozialgericht in Gotha in Thüringen hält die Sanktionen für verfassungswidrig, weil Betroffenen weniger als das Existenzminimum bleibe. Die Bundesregierung stuft die Sanktionen als notwendig ein, um die Mitwirkung auch verbindlich einzufordern.