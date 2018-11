Mehrere Minister und Spitzenpolitiker melden sich in der Debatte um die Zukunft des Sozialstaats zu Wort. Bundesarbeitsminister Heil forderte die SPD im "Spiegel" dazu auf, ihren Blick auf die arbeitenden Menschen und ihren Alltag zu richten. Wirtschaftsminister Altmaier plädierte für eine Beibehaltung von Hartz IV.

Vorschläge, das System abzuschaffen, seien gefährlich und schadeten der Zukunft des Landes, sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Die Welt". Hartz IV habe wesentlich dazu beigetragen, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Altmaier wandte sich damit gegen Aussagen von SPD und Grünen.



Bundesarbeitsminister Heil, SPD, sagte dem Magazin "Der Spiegel", entscheidend für die Qualität einer Grundsicherung sei die Fähigkeit, Menschen aus der Not zu holen und in Arbeit zu bringen. Die Grundsicherung sollte zudem unbürokratischer werden und Vermögen großzügiger unangetastet lassen.



Die SPD-Vorsitzende Nahles will das Hartz-IV-System in der bestehenden Form abschaffen. Sie schlug in der "Frankfurter Allgemeinen" ein Bürgergeld mit auskömmlichen Leistungen vor. Sanktionen sollten weitgehend entfallen. Grünen-Chef Habeck stellte ein Konzept für eine sogenannte "Garantiesicherung" vor - ohne Zwang, eine Arbeit aufzunehmen.



Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, warnte dagegen, Arbeit sei mehr als nur Broterwerb. Sie sei Teilhabe und wichtig für den sozialen Zusammenhalt, sagte Hoffmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.