Die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger ist gesunken.

Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, lag sie in den ersten sechs Monaten des Jahres bei rund 450.000, das waren knapp 26.000 weniger als im Vorjahreszeitraum. Mehr als drei Viertel der Sanktionen entfielen auf Meldeversäumnisse, wenn also beispielsweise ein Bezieher einen Termin beim Jobcenter ohne wichtige Gründe nicht wahrnimmt. Zuletzt registrierte die Bundesagentur rund 4,08 Millionen Hartz-IV-Empfänger.