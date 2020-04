Die Walpurgisnacht hat im Harz ohne Treffen von verkleideten Hexen und Teufeln begonnen - auch illegale Feiern wurden zunächst nicht registriert.

Die Bürger seien sehr diszipliniert, sagte ein Sprecher der Polizei in Goslar mit Blick auf die wegen der Corona-Pandemie geltenden Beschränkungen. Auch die Polizei in Halberstadt meldete keine Zusammenkünfte. In der Nacht zum 1. Mai wird normalerweise überall im Harz mit Musik, Umzügen und Festen gefeiert. Verkleidete Hexen und Teufel vertreiben mit wilden Tänzen um Lagerfeuer symbolisch den Winter.