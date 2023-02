Zukunftszentrum "Deutsche Einheit"

Halle an der Saale wird Standort des "Zukunftszentrums Deutsche Einheit und Europäische Tranformation". (imago i / Winfried Rothermel )

Das wissenschaftliche und kulturelle Umfeld der Stadt genüge höchsten Ansprüchen, erklärte der CDU-Politiker. Die sachsen-anhaltische Stadt hatte sich vor einem Auswahlgremium gegen Frankfurt (Oder), Eisenach, Jena und Duo Leipzig/Plauen durchgesetzt. Das Bundeskabinett muss die Empfehlung noch bestätigen. Das gilt als Formsache. Das Zukunftszentrum soll ein Ort werden, an dem die Erfahrungen und Leistungen der Menschen aus und in Ostdeutschland in den letzten 30 Jahren sichtbar gemacht werden. Ein weiterer Schwerpunkt soll die Forschung nach Lösungen für aktuelle und künftige gesellschaftliche, soziale, wirtschaftliche und ökologische Herausforderungen sein. Die Eröffnung ist für 2028 geplant.

Thüringens Ministerpräsident Ramelow äußerte sich enttäuscht. Die Bewerbungen aus Jena und Eisenach hätten ebenfalls starke Elemente gehabt. Er respektiere aber die Entscheidung, sagte der Linken-Politiker.

