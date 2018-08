Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff warnt seine CDU vor einer Zusammenarbeit sowohl mit der Linken als auch mit der AfD.

Wenn man Volkspartei bleiben wolle, dürfe man nicht in Beliebigkeit verfallen und - Zitat - "mit jedem ins Bett gehen", sagte Haseloff der Zeitung "Die Welt". So habe er aus dem Erfolg der AfD bei der Landtagswahl nicht geschlossen, mit dieser Partei in Verhandlungen zu treten. Vielmehr wolle er deren Wähler zurück gewinnen. Mit Blick auf die Linke betonte Haseloff, dort stehe nach wie vor der Systemwechsel auf der Tagesordnung. Zur Union bestünden völlig konträre politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Konzepte.



Zugleich forderte der CDU-Politiker mehr Anstrengungen in der Erinnerungs- und Gedenkkultur an das Unrecht der SED-Diktatur. Vielen Jüngeren fehle heute die Kenntnis über die Unmenschlichkeit und Rücksichtslosigkeit des DDR-Regimes im Alltag, die er selbst noch erlebt habe.