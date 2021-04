Haseloff: Kanzlerkandidatur an Popularitätswerte knüpfen

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff, CDU, hat sich dafür ausgesprochen, den Kanzlerkandidaten der Union anhand der Umfragewerte zu bestimmen.

Er sagte dem Magazin "Der Spiegel", leider gehe es jetzt nur um die harte Machtfrage, mit wem man die besten Chancen habe. Es helfe nichts, wenn jemand nach allgemeiner Überzeugung absolut kanzlerfähig sei, dieses Amt aber nicht erreiche, weil er nicht gewählt werde.



Das CDU-Präsidium, dessen Mitglied Haseloff ist, hatte sich am Montag für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet als Kanzlerkandidat ausgesprochen. Laschets Konkurrent, der bayerische Ministerpräsident Söder, verweist in der Diskussion auf die für ihn positiven Umfragen.



Haseloff ist der erste Ministerpräsident, der fordert, den Popularitätswerten der beiden Bewerber mehr Gewicht zu geben. Er betonte dabei die Bedeutung der Entscheidung auch für die Wahlen in seinem Bundesland. In Sachsen-Anhalt wird am 6. Juni ein neuer Landtag gewählt.

