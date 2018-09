Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hat die Reaktion der Politik und der Bevölkerung Köthens nach dem Tod eines 22-jährigen Deutschen gelobt.

Er glaube nicht, dass ein zweites Chemnitz drohe, wo es fremdenfeindliche Ausschreitungen gegeben habe, sagte Haseloff vor Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Berlin. Zudem betonte er, man werde Köthen nicht zugereisten Rechtsextremen überlassen, die versuchten, dieses Thema für sich zu instrumentalisieren. Gestern Abend hatten sich rund 2.500 Menschen an einer Kundgebung in der Stadt beteiligt, zu der rechte Gruppierungen aufgerufen hatten.



Einer der Redner sprach unter anderem von einem "Rassenkrieg gegen das deutsche Volk". Ein Korrespondent der französischen Zeitung "Le Monde" veröffentlichte ein Video im Internet, in dem Demonstrationsteilnehmer "Nationalsozialismus jetzt jetzt jetzt!" rufen. In Köthen versammelten sich auch etwa 200 Menschen zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus.



Der Deutsche war nach einem Streit mit mehreren Männern aus Afghanistan gestorben. Todesursache war nach offiziellen Angaben Herzversagen. Zwei Afghanen sitzen in Untersuchungshaft. Sie werden der Körperverletzung mit Todesfolge verdächtigt.