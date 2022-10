In Halle finden drei Jahre nach dem Anschlag auf die Synagoge Gedenkveranstaltungen statt. (picture alliance / Winfried Rothermel)

Haseloff sagte auf einer Gedenkveranstaltung im Hof der Synagoge, der antisemitische und rassistische Terroranschlag habe das Land verändert. Der CDU-Politiker erinnerte an die Opfer der Gewalttat und betonte, auch die Zivilgesellschaft müsse die Rolle einer "Mahn-, Gedenk- und Gedächtnisinstanz" übernehmen. Bundeskanzler Scholz schrieb auf Twitter, der Jahrestag ermahne uns, nie wegzuschauen.

Am 9. Oktober 2019 hatte ein Rechtsextremist versucht, in die Synagoge einzudringen, in der sich 50 Menschen für das Jom-Kippur-Fest versammelt hatten. Als es dem Täter nicht gelang, die Synagoge zu betreten, erschoss er eine Passantin und in einem nahegelegenen Döner-Imbiss einen Mann. Der Mann wurde später zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.