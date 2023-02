Neues Zukunftszentrum

Halle an der Saale. (IMAGO / Steffen Schellhorn / IMAGO / steffen schellhorn www.augenflug)

Die Einrichtung werde ihren Sitz zwar in Halle (Saale) haben, aber ein Zentrum für ganz Deutschland sein, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Die sachsen-anhaltische Stadt hatte sich vor einem Auswahlgremium als künftiger Standort gegen Frankfurt (Oder), Eisenach, Jena und das Duo Leipzig/Plauen durchgesetzt. Das Bundeskabinett muss die Empfehlung noch bestätigen.

Das Zukunftszentrum mit Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe soll die Erfahrungen und Leistungen der Menschen aus und in Ostdeutschland in den vergangenen 30 Jahren sichtbar und die Erkenntnisse daraus für künftige Umbrüche nutzbar machen. Die Eröffnung ist für 2028 geplant.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.