Die Ministerpräsidentin von Bangladesch, Hasina Wajed, hat eine weitere Amtszeit ausgeschlossen.

Sie wolle den Weg für die jüngere Generation freimachen, sagte sie der Deutschen Welle. In der bevorstehenden Legislaturperiode werde sich ihre Regierung weiterhin für die Bildung von Frauen engagieren. Man habe bereits für kostenlose Schulbesuch von Mädchen bis zu Klasse 12 gesorgt. Anschließend könnten sie auf Stipendien der Regierung zurückgreifen. Solche Maßnahmen führten ihrer Meinung nach mit zu einem Umdenken in der Bevölkerung. Früher hätten sich Eltern in Bangladesch noch gefragt, warum sie ihre Töchter überhaupt zur Schule schicken sollten. Heute sei das anders. Zudem betonte Hasina Wajed, die Zahl der Kinderehen in Bangladesch sei "drastisch gesunken".



Ferner räumte die Politikerin dem Kampf gegen die Armut im Land höchste Priorität ein. Ausreichende Ernährung, ein Dach über dem Kopf, Bildung, Gesundheitsversorgung, Arbeitsplätze seien grundlegende Bedürfnisse, die erfüllt werden müssten.



Die Regierungschefin äußerte sich auch zum Flüchtlingsproblem der Rohingya-Volksgruppe aus dem Nachbarland Myanmar. Seit 2017 waren rund 700.000 Menschen vor der Gewalt der Militärs nach Bangladesch geflohen. Man habe eine Insel ausfindig gemacht und dort Schutzräume gegen Tropenstürme sowie Wohnhäuser errichtet.



Hasina Wajed war Anfang Januar zum dritten Mal wiedergewählt worden.