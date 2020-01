Das Bundesjustizministerium will das sogenannte Netzwerk-Durchsetzungsgesetz nachbessern.

Der Entwurf von Justizministerin Lambrecht, der dem Deutschlandfunk vorliegt, befindet sich in der Ressortabstimmung. Darin heißt es, das Gesetz habe sich bewährt. Dass der Hass im Netz nicht weniger werde, sei auch Schuld der Plattformen, so die SPD-Politikerin.



Mit den Änderungen am NetzDG will sie erreichen, dass Nutzer leichter gegen Entscheidungen der Netzwerkanbieter vorgehen können, etwa wenn ein eigener Beitrag gelöscht oder ein beanstandeter Beitrag nicht gelöscht wurde.



Auch das Übermitteln von Beschwerden soll einfacher werden. Außerdem will die Bundesregierung Plattformen verpflichten, Inhalte wie Neonazi-Propaganda, Terrorpläne, Volksverhetzung oder Morddrohungen direkt an das Bundeskriminalamt zu melden.

Sexismus nicht berücksichtigt?

Der Juristinnenbund kritisierte, dass sexistische Beleidigungen und Hetze gegen Frauen in dem Entwurf nicht berücksichtigt werden. Dass Frauenfeindlichkeit und Antifeminismus für viele Angreifer eine maßgebliche Motivation darstellten, blende der Gesetzentwurf komplett aus, heißt es in einer Stellungnahme der Vereinigung, aus der die "Süddeutsche Zeitung" zitiert. Ein Sprecher des Justizministeriums erklärte dazu, man sei sich bewusst, dass das Phänomen digitaler Gewalt gegen Frauen zunehme. Das Strafrecht unterscheide jedoch nicht zwischen männlichen und weiblichen Opfern von Straftaten.

Gesetz gegen Hass

Das NetzDG ist 2017 in Kraft getreten, unter anderem, um strafbare Inhalte und Hassreden im Internet zu sanktionieren. Es verpflichtet Internet-Plattformen zu einem härteren Vorgehen gegen Hass, Hetze und Terror-Propaganda. Klar strafbare Inhalte müssen binnen 24 Stunden gelöscht werden; auf Nutzerbeschwerden soll nach spätestens 48 Stunden reagiert werden. Außerdem müssen die Unternehmen alle sechs Monate über ihren Umgang mit Beschwerden berichten.



Kritiker bemängeln mögliche Gefahren für die Meinungsfreiheit. Auch den neuen Entwurf haben Grüne und FDP bereits kritisiert. Die Union signalisierte zurückhaltende Zustimmung. Anfang April soll das Kabinett den neuen Gesetzentwurf beschließen.