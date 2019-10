Der Deutsche Richterbund sieht im Kampf gegen Hass, Hetze und Bedrohungen im Internet weiterhin große Defizite.

Hier bestehe nach wie vor eine faktische Strafbarkeitslücke, sagte Hauptgeschäftsführer Rebehn der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er kritisierte damit das so genannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das vor zwei Jahren vom Bundestag verabschiedet worden war. Dieses verpflichte Facebook und Co. bisher nicht zu einer Auskunft über die Identität von Nutzern an die Strafverfolger, betonte Rebehn.



Bundesjustizministerin Lambrecht hatte unlängst angekündigt, das Gesetz zu verschärfen.