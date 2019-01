Im ersten Jahr nach dem Inkrafttreten des Gesetzes gegen Hass im Internet ist die erwartete Beschwerdewelle der Nutzer ausgeblieben.

Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf das Bundesamt für Justiz berichtet, gingen im vergangenen Jahr 714 Meldungen ein, in denen Bürger sich darüber beklagten, dass Online-Plattformen rechtswidrige Inhalte nicht innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist gelöscht oder gesperrt hätten. Ursprünglich hatte das Bundesamt mit jährlich 25.000 Fällen gerechnet.



Das sogenannte Netzwerkdurchführungsgesetz war am 1. Januar 2018 in Kraft getreten. Es schreibt vor, dass Plattformen wie Facebook oder YouTube strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden nach einem Hinweis löschen müssen. Bei uneindeutigen Fällen haben sie eine Woche Zeit. Bei Verstößen drohen Strafen in Millionenhöhe. Bisher wurde noch kein Bußgeld verhängt.