Die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, macht die AfD für das Ausmaß an Beleidigungen gegen ihre Person in den sozialen Netzwerken mitverantwortlich.

"Unter jedem Foto von mir, das ich poste, beleidigen mich ein paar Menschen", sagte Lang der Zeitung "Die Welt". Insofern müsse sie damit rechnen. Heftig sei es nur dann, wenn der Post in rechte Kreise hineingerate. Lang benennt dabei die AfD, die eine "entscheidene Rolle" habe. Die Partei habe eine hohe Reichweite und wirke wie ein Gatekeeper in rechtsextreme Kreise hinein. Als Beispiel nennt die Politikerin Anhänger der Identitären Bewegung. Konkret geht es um ein Foto, das Lang im Juki selbst veröffentlicht hatte und sie in einem Swimming-Pool zeigt. Die Angriffe gegen ihre Person seien aber nicht neu. "Seit ich 2017 zur Sprecherin der Grünen Jugend gewählt wurde, gab es Kommentare zu meinem Äußeren und zu meinem Gewicht, die sexualisierend, persönlich beleidigend und verletzend waren", erklärt Lang weiter. Zwar sähen sich auch männliche Politiker teils massiven Angriffen, Hetze und Drohungen ausgesetzt. "Aber die Angriffe auf Frauen haben eine eigene Dimension". Hier gehe es auch um Macht. "Die Beleidigungen sind persönlicher und sexualisiert".